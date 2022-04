Ukraine-Krieg Ticker vom Samstag: Mehr als 3.000 Vertriebene aus Mariupol gerettet

Aus der belagerten Stadt Mariupol sind nach ukrainischen Angaben mehr als 3.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Rote Kreuz will am Samstag einen weiteren Evakuierungsversuch starten. Gestern hatte die Organisation eine Rettungsaktion abbrechen müssen. Die USA haben weitere Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Deutschland unterstützt das Land umfangreich mit Lebensmitteln. Die aktuellen Ereignisse zum Krieg in der Ukraine im Ticker.