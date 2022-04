10:05 Uhr | Polizeichef: Bisher mehr als 1.000 Tote im Kiewer Gebiet gefunden

Seit dem Abzug russischer Truppen vor mehr als drei Wochen sind im Gebiet Kiew nach Polizeiangaben bisher mehr als 1.000 Leichen gefunden worden. "Gerade beträgt die Zahl der Toten 1.084, die von Ermittlern untersucht und zur Gerichtsmedizin gebracht wurden", sagte der Polizeichef der Region um die Hauptstadt Kiew, Andrij Njebytow, am Freitag im ukrainischen Fernsehen.

Es handele sich um Zivilisten, die in keiner Beziehung zur Gebietsverteidigung oder anderen militärischen Verbindungen gestanden hätten. "Der überwiegende Teil – von 50 bis 75 Prozent in Abhängigkeit vom Ort – sind Menschen, die mit Schusswaffen getötet wurden", betonte Njebytow. Mehr als 300 Leichen konnten nach seinen Angaben noch nicht identifiziert werden.

09:27 Uhr | Wereschtschuk: Evakuierung am Freitag zu unsicher

In der Ukraine können am Freitag nach Angaben der Regierung keine Zivilisten über Fluchtkorridore in Sicherheit gebracht werden. Die Lage auf den Straßen sei zu gefährlich, teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk im Messengerdienst Telegram mit.

Am Donnerstag waren drei Busse mit Zivilisten aus Mariupol in der rund 200 Kilometer nordwestlich der umkämpften Hafenstadt gelegenen Stadt Saporischschja angekommen. Die überwiegend mit Frauen besetzten Schulbusse mussten größtenteils von der russischen Armee kontrolliertes Gebiet durchqueren. An mehreren Tagen zuvor war wegen der Kämpfe keine Einrichtung von Fluchtkorridoren möglich gewesen. Lediglich 79 Menschen sind laut Wereschtschuk angekommen.

08:34 Uhr | Offenbar Massengräber in der Nähe von Mariupol

Satellitenaufnahmen des US-Unternehmens Maxar Technologies soll ein Massengrab in Manhusch in der Nähe eines Friedhofs parallel zum Straßenverlauf zeigen. Bildrechte: dpa Ukrainische Behörden werfen der russischen Armee vor, in der Ortschaft Manhusch bei Mariupol Tausende Bewohner der Stadt in Massengräbern verscharrt zu haben. Die Stadtverwaltung von Mariupol erklärte, allein in diesem Dorf seien bis zu 9.000 Menschen begraben worden. Der Bürgermeister von Manhusch sprach von einem Völkermord. Unabhängig überprüft werden konnten die ukrainischen Angaben nicht.



Auch in der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew sind vergangene Woche nach ukrainischen Angaben bislang mehr als 1.200 Tote entdeckt worden. Das sagte Staatsanwältin Iryna Wenediktowa dem britischen Sender Sky News im Interview.

07:38 Uhr | Macron: Risiko einer Eskalation im Ukraine-Krieg "sehr hoch"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor Russlands Bereitschaft zur Eskalation gewarnt. Angesichts der Kriegsverbrechen, die Russland begangen habe, der Art und Weise seiner Kriegsführung im Donbass und in Mariupol, der atomaren Provokationen Ende Februar müsse man ganz klar sagen: "Russland hat einen Willen zur Eskalation", sagte Macron den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der französischen Zeitung "Ouest-France" und dem italienischen Blatt "Corriere della Sera".

Das Risiko einer Eskalation sei "sehr hoch", sagte Macron weiter. Vor allem der Test einer russischen Interkontinentalrakete mit enormer Reichweite am Mittwoch sei "besorgniserregend". Macron sieht demnach zwei große Eskalationsrisiken: Die Nutzung nicht konventioneller Waffen wie Chemiewaffen oder Nuklearraketen sowie die Bereitschaft von verbündeten Ländern oder anderen Mächten, in den Krieg einzugreifen. Europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland und Italien komme eine Vermittlerrolle zu. Man müsse der Ukraine aber auch finanziell und militärisch helfen.

Auf die Frage, ob Europa und auch Deutschland schwere Waffen in die Ukraine schicken sollten, sagte Macron: "Ich mische mich nicht in die Politiken anderer Länder ein." Man respektiere die Entscheidung Deutschlands. Frankreich habe die gleiche Strategie wie Kanzler Scholz: auf maximale Weise der Ukraine zu helfen. Doch man wolle niemals Kriegspartei werden.

07:05 Uhr | Kiew: Verstärkte Kämpfe an Frontlinie im Osten