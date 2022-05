13:23 Uhr | Mögliches Ölembargo der EU wohl auch ohne die Slowakei

Nach dem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel deutet sich kein gemeinsames Ölembargo aller Mitgliedsstaaten gegen Russland an. Neben Ungarn erklärte auch die Slowakei am Dienstag, dass sie sich nicht für einen schnellen Importstopp gerüstet sieht. "Wenn es zu einem Embargo-Beschluss für russisches Öl in einem weiteren Sanktionspaket kommt, dann wird die Slowakei eine Ausnahme beantragen", so das slowakische Wirtschaftsministerium. Die Slowakei erhält fast ihr komplettes Öl aus Russland. Ungarn hatte sich generell gegen Energieembargos gewandt.

13:01 Uhr | Statt Klimawandel: Krieg in Europa ist jetzt größte Angst der deutschen Jugend

Die Angst vor einem Krieg in Europa ist mittlerweile die größte Sorge der jungen Menschen in Deutschland. Bislang war das der Klimawandel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein möglicher Krieg in Europa ist laut einer Studie die derzeit größte Sorge junger Menschen in Deutschland. Das geht aus der am Dienstag in Berlin veröffentlichten Trendstudie "Jugend in Deutschland" hervor. Die Kriegsangst verdrängte damit die bisher dominierende Sorge der Jugend vor dem Klimawandel. Konkret befürchten 68 Prozent

die Folgen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine. Die Autoren der Studie, Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann, sehen Deutschlands Jugend dabei im "Dauerkrisenmodus". Die Sorge vor einem Krieg in Europa sei "sprunghaft" an die erste Stelle aller Ängste und Befürchtungen getreten und habe geradezu "einen Schock" ausgelöst.

11:54 Uhr | Merz meldet sich aus dem Zug nach Kiew