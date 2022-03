Russischer Angriff auf Ukraine Ticker: Ukraine wirft Russland unverantwortliches Handeln in Tschernobyl vor

Die Ukraine hat Russland unverantwortliches Handeln in Tschernobyl vorgeworfen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk warnte davor, dass radioaktives Material austreten könne. In der Nacht wurden wieder zahlreiche ukrainische Städte aus der Luft angegriffen. Die aktuellen Ereignisse zum Krieg in der Ukraine im Ticker.