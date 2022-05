Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, weil wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

10:14 | Ungarn bleibt bei seinem Nein zu Öl- und Gasembargo gegen Russland

Ungarn hat seine Ablehnung von Sanktionen gegen die russische Öl- und Gasindustrie bekräftigt. Die Regierung in Budapest werde keinen Strafmaßnahmen zustimmen, die russische Öl- und Gaslieferungen nach Ungarn unmöglich machten, sagte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto bei einem Besuch in Kasachstan. Es gebe keine alternativen Versorgungswege für die Druschba-Pipeline. Ungarn erhält rund 65 Prozent seines Öls durch die auch als "Erdölleitung Freundschaft" bekannte Pipeline. Sie gabelt sich in Belarus und bringt russisches Öl sowohl unter anderem nach Ungarn als auch ins brandenburgische Schwedt. Ungarns Regierungschef Viktor Orban, dem eine Nähe zum Kreml nachgesagt wird, hat sich wiederholt gegen ein Öl- und Gasembargo gegen Russland ausgesprochen. Orban wurde im April wiedergewählt. Auch Außenminister Szijjarto hatte diese Position bereits zuvor öffentlich vertreten.

09:30 | Papst Franziskus will Putin treffen - bisher keine Antwort

Papst Franziskus hat sich in einer italienischen Zeitung zur aktuellen Situation geäußert. Bildrechte: dpa Papst Franziskus hat nach eigenen Angaben um ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau gebeten. Damit wolle er sich für ein Ende des Krieges in der Ukraine einzusetzen. Er habe aber keine Antwort erhalten, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche der italienischen Zeitung "Corriere Della Sera". Der Papst äußerte sich in diesem Zusammenhang auch zur Rolle des Patriarchen und damit des Vorstehers der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill: Dieser könne "nicht Putins Messdiener werden", so Papst Franziskus. Der Patriarch hatte Putins Vorgehen in der Ukraine öffentlich unterstützt und damit Irritationen auch in Teilen der orthodoxen Kirchen ausgelöst. Papst Franziskus kritisiert Russlands Angriff auf die Ukraine und hatte zuletzt ein Treffen mit Kyrill abgesagt.

09:12 Uhr | Bürgermeister: Noch 100.000 Zivilisten in Mariupol

In der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol harren nach Angaben von Bürgermeister Wadym Bojtschenko noch rund 100.000 Zivilisten aus. Mariupol ist inzwischen von Russland eingenommen. Im Stahlwerkskomplex Asowstal hielten sich neben ukrainischen Kämpfern noch mehr als 200 Zivilisten auf, so Bojtschenko. Am Montag hatte es weitere Evakuierungen in der Stadt gegeben.

06:47 Uhr | Kretschmer gegen Lieferung schwerer Waffen