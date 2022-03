Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Ankündigung Russlands zu einer Reduzierung seiner Militäroperationen rund um Kiew und Tschernihiw als Täuschungsmanöver bezeichnet. "Wir glauben, diese 'versöhnliche' Rhetorik aus Moskau ist nichts anderes als Bluff und Nebelkerzen, um von der militärischen Blamage des Kreml in der Ukraine abzulenken", sagte Melnyk den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dem russischen Präsidenten gehe es darum, den Westen und damit auch Deutschland in die Irre zu führen. Friedenswille werde nur vorgetäuscht, damit Russland seine Truppen umgruppieren und für logistischen Nachschub sorgen könne. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, forderte im Sender Bild Live den Abzug aller russischen Truppen als Basis für weitere Gespräche mit Russland. "Wir können über Normalisierung sprechen, wenn jeder russische Soldat aus unserem Land raus ist", sagte Klitschko.

Die britische Militäraufklärung sieht die russische Offensive zur Einkesselung der ukrainischen Hauptstadt Kiew als gescheitert an. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Russland habe offenbar sein Interesse an der Region verloren. Dies sei am Abzug russischer Truppen und an der Ankündigung Moskaus zu erkennen, den militärischen Druck auf Kiew zu senken. Britische Militärexperten halten es demnach für höchst wahrscheinlich, dass Russland seine Kampfkraft aus dem Norden der Ukraine in den Südosten des Landes verlegt. Dort solle jetzt offenbar die Offensive in den Regionen Luhansk und Donezk verstärkt werden.