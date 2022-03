Die Berichterstattung aus der Ukraine ist derzeit schwierig, da wegen der Kämpfe kaum noch unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

11:07 Uhr | Offenbar weiträumige Angriffe in Donezk

In der ostukrainischen Region Donezk gibt es dem dortigen Gouverneur zufolge weiträumige Angriffe. Fast alle Städte entlang der Demarkationslinie lägen unter Beschuss, sagt Pawlo Kyrylenko im ukrainischen Fernsehen. Die Lage könne sich noch verschärfen, da die russischen Truppen sich auf Angriffe in der Region konzentrierten. Die Demarkationslinie trennt die Gebiete unter ukrainischer Kontrolle von dem Territorium, das in der Hand von prorussischen Separatisten ist.

Russland verlegt der Ukraine zufolge Truppen vom Norden des Landes in den Osten, um dort ukrainische Truppen einzukesseln. Einige russische Soldaten blieben in der Nähe der Hauptstadt Kiew, sagt Olexij Arestowytsch, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, im Fernsehen. Dies solle verhindern, dass die Ukraine ihrerseits Truppen in den Osten verlagere.

Laut den Gouverneuren der Regionen Luhansk, Tschernihiw und Chmelnitskji hat es dort mehrere Beschüsse gegeben. In Chmelnitskji sind dem Gouverneur zufolge drei Industrieanlagen durch russischen Beschuss getroffen worden. Serhii Hamalii gibt nicht bekannt, welche genau.

Update 10:55 Uhr | Wirtschaftsweise korrigieren Konjunkturprognose auf 1,8 Prozent

Die Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für Deutschland angesichts der russischen Invasion in der Ukraine drastisch gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr nur noch um 1,8 Prozent zulegen statt der bislang erwarteten 4,6 Prozent, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Prognose des Sachverständigenrates hervorgeht. Er ist damit pessimistischer als etwa das Ifo-Institut, das mit einem Plus von 2,2 bis 3,1 Prozent rechnet.

"Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dämpft das Wachstum, trägt zum weiteren Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise bei und führt zu hoher Unsicherheit", begründeten die vier Ökonominnen und Ökonomen.

09:24 Uhr | Erneut drei Fluchtkorridore geplant

Am Mittwoch soll es drei Fluchtkorridore in der Ukraine geben. Das sagt die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes, Iryna Wereschtschuk. Außerdem fordere man, dass sich die russischen Truppen aus Tschernobyl zurück ziehen. Man befürchte an dem stillgelegten AKW könne Munition explodieren, erklärte Wereschtschuk.

08:58 Uhr | Tschechien verlängert Notstand wegen Fluchtwelle

Tschechien verlängert wegen des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine den Ausnahmezustand. Das Parlament in Prag stimmte am Abend mit deutlicher Mehrheit für den Plan der Regierung von Ministerpräsident Fiala. Der Notstand gilt nun bis Ende Mai. Die Regierung erhält damit größere Entscheidungsbefugnisse und kann Hilfemaßnahmen einfacher koordinieren.