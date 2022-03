Bei Isjum im Gebiet Charkiw bereiteten russische Truppen eine neue Offensive vor, heißt es in dem Lagebericht. Moskau gelinge es teilweise, die Landverbindung zwischen dem russischen Gebiet Rostow an der ukrainischen Grenze und der von Russland annektierten Halbinsel Krim zu halten.

Die EU-Staaten haben als langfristige Hilfe für die Ukraine den Aufbau eines Solidaritätsfonds beschlossen. Die Staats- und Regierungschefs gaben in der Nacht bei Ihrem Gipfeltreffen in Brüssel eine entsprechende Erklärung ab. In dem Text heißt es: "Angesichts der Zerstörungen und enormen Verluste, die der Ukraine durch die militärische Aggression Russlands entstanden sind, verpflichtet sich die Europäische Union, die ukrainische Regierung bei ihrem unmittelbaren Bedarf und nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine zu unterstützen." Zu gegebener Zeit soll es eine Geberkonferenz geben, um die Finanzmittel für den Fonds zu beschaffen.

Die Länder der Europäische Union werfen Russland vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. Russland greife die Zivilbevölkerung an und ziele unter anderem auf Krankenhäuser, Schulen und Schutzräume. "Diese Kriegsverbrechen müssen sofort aufhören", heißt es einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung des EU-Gipfels in Brüssel. Am Mittwoch hatte bereits die US-Regierung russischen Truppen in der Ukraine erstmals offiziell Kriegsverbrechen vorgeworfen.