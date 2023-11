Gegenwärtig beträgt der Anteil der Kernkraft an der Stromerzeugung Tschechiens 36 Prozent. Damit liegt Tschechien knapp hinter der Schweiz (37 Prozent), aber noch ziemlich weit hinter dem europäischen Spitzenreiter Frankreich (63 Prozent). Und gerade Frankreich scheint hier das große Vorbild zu sein. Die Zielvorgabe von Industrieminister Jozef Síkela ist ein Anstieg des Kernkraft-Anteils auf zunächst 40 Prozent bis zum Jahr 2030, später, nach dem Bau und der Inbetriebnahme neuer Reaktoren, sogar auf bis zu 60 Prozent.

Angesichts des großen Zuspruchs in Gesellschaft und Politik könnte man annehmen, es sollte kein Problem sein, die Kernkraft auch tatsächlich auszubauen. Doch weit gefehlt. Schon die Erweiterung des älteren der beiden tschechischen AKWs in Dukovany, ungefähr 200 Kilometer südöstlich von Prag, gleicht mit seinen vielen Verzögerungen einer unendlichen Geschichte. Das Kraftwerk mit bisher vier Reaktoren sowjetischer Bauart wurde Mitte der 1980er-Jahre in Betrieb genommen und produziert etwa ein Fünftel des in Tschechien verbrauchten Stroms.

Nun soll in Dukovany ein neuer, fünfter, Reaktor gebaut werden. Ende Oktober bekam der halbstaatliche tschechische Energiekonzern ČEZ dafür drei Angebote auf den Tisch, die im Verlauf des nächsten Jahres geprüft werden sollen. Wenn alles klappt, soll der Bau 2029 losgehen und 2036 die Einweihung stattfinden. Die Baukosten werden bislang offiziell auf 160 Milliarden Kronen (umgerechnet 6,5 Milliarden Euro) beziffert, womit es sich um die größte Investition in der Geschichte des Zehn-Millionen-Einwohner-Landes handelt. Die Betreiber geben jedoch an, dass sich die Kostenkalkulation auf das Preisniveau des Jahres 2020 bezieht. So wird schon vor dem eigentlichen Baubeginn damit gerechnet, dass sich der Gesamtpreis noch erheblich nach oben bewegen wird. Einige unabhängige Schätzungen gehen bereits jetzt von Kosten bis zu 250 Milliarden Kronen (umgerechnet 10,2 Milliarden Euro) aus.

Bei Projekten wie dem Bau von Kernkraftwerken spielt auch die Außenpolitik eine Rolle. So wurden etwa bei der Erweiterung von Dukovany von vornherein Firmen aus Russland und China ausgeschlossen, und zwar wegen möglicher Risiken für die nationale Sicherheit des Landes. Aus diesem Grund wurde 2021 sogar ein spezielles Gesetz erlassen, das sogenannte "Lex Dukovany". Darin werden Firmen aus Staaten vom Wettbewerb ausgeschlossen, die dem internationalen Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen aus dem Jahr 1996 nicht beigetreten sind. Das trifft sowohl auf Russland als auch auf China zu. Um den milliardenschweren Auftrag buhlen somit das amerikanisch-kanadische Unternehmen Westinghouse, die französische EdF und die südkoreanische Firma KHNP.