Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg wird in Tschechien verstärkt diskutiert, ob das Land sich im Ernstfall militärisch verteidigen könnte. Zwar ist Tschechien seit 1999 Nato-Mitglied und könnte auf den Beistand der Partner zählen. Doch in Zeiten voller Umbrüche rückt die Frage nach der eigenen Verteidigungsfähigkeit wieder in den Fokus.