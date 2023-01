Tschechien Prowestlicher Kandidat Pavel gewinnt Präsidentschaftswahl

In Tschechien hat Petr Pavel die Stichwahl um das Amt des Präsidenten gewonnen. Der als gemäßigt konservativ geltende Pavel schlug seinen Herausforderer, Andrej Babis, deutlich. Schon in den Umfragen hatte Pavel vorn gelegen. Am Vormittag zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab.