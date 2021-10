Und auch auf eine Prognose haben sich die Ärzte eingelassen, mit der klar ist, dass dieser Zustand länger dauern wird. Dazu sagte der Senatspräsident: "Nach Ansicht des Zentralen Militärkrankenhauses ist die langfristige Prognose des Gesundheitszustands von Präsident Milos Zeman wegen der zu Grunde liegenden Erkrankung als extrem unsicher zu bewerten. Die Möglichkeit der Rückkehr zu seinen Amtspflichten in den nächsten Wochen gilt als wenig wahrscheinlich."

Aber in Prag sind nun die Dinge in Bewegung geraten. Als nächstes wollen sich alle Parteichefs zusammensetzen und über die nächsten Schritte beraten. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Amtsbefugnisse des Präsidenten doch schon vor dem 8. November so verteilt werden, wie das die Verfassung im Falle der krankheitsbedingten Amtsunfähigkeit vorsieht.