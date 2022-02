Am Freitagmorgen gegen 5 Uhr lagen die Strahlenwerte direkt an der Stahlhülle, die das alte Kraftwerk umgibt, bei über 65.000 Nanosievert pro Stunde. Am frühen Nachmittag lagen die Werte dann schon bei knapp 93.000 Nanosievert. Normal sind direkt an der Atomruine Strahlenwerte um die 3.000 Nanosievert pro Stunde, wie aus einer Liste des Datenanalysedienstes Saveecobot hervorgeht.

Aufsichtsbehörde: Militärfahrzeuge verantwortlich

Das russische Militär hatte Tschernobyl am Donnerstag erobert und am Freitagmorgen nach eigenen Angaben Fallschirmjäger zur Bewachung geschickt. Der Atomreaktor liegt rund 100 Kilometer nördlich von Kiew. Russische Truppen durchquerten das Gebiet auf dem Weg von Belarus in die ukrainische Hauptstadt. In Kiew wurden am Freitag erste Gefechte gemeldet.