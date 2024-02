Ukraine-News China drängt auf Friedensgespräche

Chinas Außenminister Wang Yi hat zu baldigen Friedensgesprächen in der Ukraine aufgerufen. China habe sich unermüdlich für die Förderung der Friedensgespräche in der Ukraine eingesetzt und fordere die Wiederaufnahme der Verhandlungen so früh wie möglich, so Wang in einer Mitteilung seines Ministeriums.



Zugleich betonte Wang, dass sein Land im Ukraine-Konflikt neutral agiere. China sei weder Urheber noch Beteiligter der Ukraine-Krise. Es habe weder tatenlos zugesehen noch die Krise ausgenutzt, um daraus Profit zu schlagen.