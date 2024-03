Ukraine-News Verteidigungsministerium prüft Bericht über abgehörtes Gespräch zu Taurus-Marschflugkörper

China schickt am Samstag einen Sondergesandten nach Europa, der im Krieg Russlands gegen die Ukraine vermitteln soll. Geplant sind Gespräche in der Ukraine, Russland und in mehreren EU-Ländern wie etwa Belgien, Polen, Frankreich und Deutschland. Der Eurasien-Sondergesandte Li Hui werde sich für eine politische Lösung der Ukraine-Krise einsetzen, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. China bezeichnet sich in dem Konflikt als neutral.