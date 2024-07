Ukraine-News UN-Menschenrechtschef verurteilt russischen Angriff auf Krankenhaus

03:47 Uhr | Feuer in südrussischem Umspannwerk nach ukrainischem Drohnenangriff

In der südrussischen Region Rostow ist nach Angaben von Gouverneur Wassili Golubew infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ein Feuer in einem Umspannwerk ausgebrochen. "Zwei Transformatoren sind in Brand geraten", teilte Golubew auf Telegram mit. Die russische Luftabwehr habe "zahlreiche" ukrainische Drohnen abgeschossen, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die Region, die an die Ukraine grenzt, war in der Vergangenheit wiederholt Ziel von Angriffen.

02:46 Uhr | UN verurteilt russische Raketenangriffe auf ukrainische Gebiete und Kinderkrankenhaus

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die jüngsten russischen Raketenangriffe auf dicht besiedelte Gebiete in der Ukraine und ein Kinderkrankenhaus in Kiew verurteilt. "Unter den Opfern waren die kränksten Kinder der Ukraine", sagte Türk in Genf. Die Intensivstation des größten Kinderkrankenhauses sei schwer beschädigt und die Dialyseabteilung zerstört worden. Das Krankenhaus sei nun ohne Strom, was dringende Behandlungen behindere. Sein Team berichtete, dass Kinder in Krankenhausbetten in Parks und auf Straßen behandelt wurden. Türk rief dazu auf, die Angriffe sofort zu stoppen. Die Raketenangriffe werden heute auch den Weltsicherheitsrat beschäftigen.

02:13 Uhr | Biden kündigt "neue Maßnahmen" zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr an