In der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist offiziellen Angaben zufolge bei einem russischen Luftangriff mindestens ein Mensch getötet worden. 31 weitere seien verletzt worden, darunter drei Kinder, teilte der Militärgouverneur der Region Poltawa mit. Das ukrainische Militär hatte zuvor das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim attackiert. Die örtlichen Behörden in Sewastopol bestätigten den Raketenangriff, machten aber keine Angaben zu den Schäden. Ein Soldat gilt als vermisst.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hat seine Forderung nach einer Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine erneuert. Dem Nachrichtenportal "t-online" sagte Kiesewetter: "Eine Lieferung von Taurus aus Deutschland wäre ein so wichtiges Zeichen für transatlantische Lastenteilung und würde Präsident Biden helfen, seiner eigenen Bevölkerung zu sagen: Die Europäer haben verstanden, sie leisten mehr für ihre eigene Sicherheit."

Die USA könnten der Ukraine übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bald ATACMS-Raketen mit höherer Reichweite zur Verfügung stellen. Die US-Regierung werde das von Kiew geforderte Waffensystem zur Verteidigung im russischen Angriffskrieg in Kürze bereitstellen, berichteten die «Washington Post» und der US-Sender NBC News unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Quellen. US-Präsident Joe Biden habe dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bereitstellung «einer kleinen Zahl» an ATACMS bereits bei seinem Besuch in Washington am Donnerstag in Aussicht gestellt. Die Ukraine fordert die ATACMS-Raketen des Herstellers Lockheed Martin mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern seit längerem. Sie werden vom Boden zu Zielen am Boden abgefeuert und treffen sehr präzise. Neuere Modelle sind lenkungsfähig, ältere nicht. Sie werden wegen ihrer Reichweite oft mit den deutschen Taurus-Marschkörpern verglichen, welche Kiew ebenfalls fordert.