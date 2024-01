Ukraine-News Ukraine verstärkt Verteidigungsanlagen im Norden

Als im Dezember zwei Grenzübergänge kurzzeitig wieder geöffnet wurden, reisten dem Grenzschutz zufolge innerhalb zweier Tage mehr als 300 Asylbewerber von Russland aus ein. Finnland warf Russland eine Inszenierung vor und schloss die Grenze wieder – zunächst bis 15. Januar. Die Regierung in Moskau hat den Vorwurf zurückgewiesen.

Das ukrainische Militär verstärkt seine Verteidigungsanlagen. Im Norden des Landes seien diese in den vergangenen Monaten um 63 Prozent ausgebaut worden, zitieren die Streitkräfte den für den Nordabschnitt zuständigen Befehlshaber Serhij Najew. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte eine Erweiterung der Befestigungsanlagen Ende November angekündigt, nachdem es dem Militär bei einer im Juni gestarteten Gegenoffensive nicht gelungen war, rasch die russischen Linien zu durchbrechen.

Am Mittwoch konnten Reuters-Reporter in der Region Tschernihiw nahe der Grenze zu Russland eine Gegend besichtigen, in der mit Baggern und Schaufeln Gräben ausgehoben wurden. Anschließend sollten diese nach Angaben Najews vermint werden.