Ukraine-News Baerbock besucht Luftwaffe in Texas

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat das Taktische Ausbildungskommando der Bundesluftwaffe im US-Bundesstaat Texas besucht. Auf dem Stützpunkt in Wichita Falls werden bereits seit 1966 Piloten aus Deutschland ausgebildet, seit 1981 auch aus anderen Nato-Nationen. Derzeit sind auf dem Stützpunkt etwa 35 deutsche Fluglehrer und zirka 25 deutsche Flugschüler im Einsatz. Ohne diese Ausbildung wäre die Bundeswehr nicht in der Lage, die Sicherheit auch in Europa weiter zu verstärken, erklärte Baerbock.