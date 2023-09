Ukraine-News Baerbock wirbt in USA für weitere Ukraine-Hilfen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem USA-Besuch zu weiteren Hilfen für die Ukraine aufgerufen - und dabei auch auf eine Unterstützung der oppositionellen Republikaner gesetzt. "Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Freiheit und Demokratie müssen gewinnen", sagte Baerbock dem konservativen Nachrichtensender Fox News. "Und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, so lange es dauert." Bei den Republikanern gibt es zahlreiche kritische Stimmen mit Blick auf die milliardenschwere US-Unterstützung für die Ukraine.

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen nach dem Willen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser auch weiterhin Schutzstatus in Deutschland und der EU genießen. Hilfe müsse solange geleistet werden, wie dieser furchtbare Krieg andauere, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie unterstütze deshalb den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Schutz von ukrainischen Geflüchteten auch über den kommenden März hinaus zu verlängern. Derzeit suchen laut Faeser fast 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine Zuflucht in Deutschland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird US-Medien zufolge in der kommenden Woche in der US-Hauptstadt Washington erwartet. Er werde am Donnerstag mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus zusammentreffen und das Kapitol besuchen, den Sitz des Kongresses. Das berichten unter anderem die "Washington Post", "Bloomberg" und CNN.