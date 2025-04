Zwar verfügt das Land über rund 500.000 Tonnen ungenutzten Lithiums, das etwa für die Produktion von Akkus für Elektrofahrzeuge benötigt wird und auf der Liste der strategisch wichtigen Rohstoffe ganz oben steht. Die Menge entspricht einem Großteil der europäischen und einem nennenswerten Anteil der weltweiten Reserven . Jedoch stehen bei den Lagerstätten noch teure geologische Erkundungen aus. In den meisten Fällen werden auch gerichtliche Auseinandersetzungen um Explorations- und Bergbaurechte erwartet. Eben diese Probleme haben auch vor dem großen russischen Einmarsch notwendige Investitionen massiv gebremst und werden es auch in Zukunft tun.

Daneben verfügt die Ukraine über reiche Gasvorkommen, die in Europa nur von Norwegen übertroffen werden. Der intensive Kohleabbau konzentriert sich vor allem in der stark vom Krieg betroffenen Donbass-Region. Laut Kyiv School of Economics entfallen auf die Ukraine auch etwa sechs Prozent der weltweiten Titanvorräte. Das Element wird vor allem in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Medizin eingesetzt. Auch bei den Vorkommen von Gallium, Graphit und Uranerz belegt die Ukraine europa- und weltweit jeweils vordere Plätze. Ebenfalls gehört das von Russland angegriffene Land zu den Top-Förderern von Eisen, Kohlenstoff und Mangan.