T-Shirts mit einem Porträt von Boris Johnson sind in der Ukraine ein Verkaufsschlager. Bildrechte: MDR

Ein Verkaufsschlager sind auch T-Shirts mit Johnsons Porträt. "Die Nachfrage ist groß", bestätigt die Verkäuferin in einem Kiewer Geschäft und zeigt ein Modell, dass in London persönlich an Johnson übergegeben wurde. "Zwar war der Höhepunkt der Verkäufe im Juli, als sein Rücktritt bekannt wurde, sie werden aber immer noch gern gekauft."



Der vorläufige Höhepunkt der Johnson-Verehrung ist eine Ehrentafel mit seinem Namen in der sogenannten "Allee der Mutigen". Eingeweiht wurde die, als Johnson am 24. August Kiew am Unabhängikektstag zum dritten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine besuchte. Passend zu dieser Ehre nennt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Johnson stets einen "großen Freund der Ukraine".