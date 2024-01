Ukraine-News Deutschland liefert Ukraine weitere Militärgüter

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen russischen Kommandoposten in der Nähe der Krim-Metropole Sewastopol angegriffen. Zudem sei bei einem weiteren Angriff eine russische Militäreinheit auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim getroffen worden. Die ukrainische Luftwaffe veröffentlichte auf der Online-Plattform Telegram ein Video, welches aufsteigenden Rauch nach einer Explosion in der Nähe von Sewastopol zeigen soll. Der Krim-Hafen dient als Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte.



Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, bezeichnete den ukrainischen Angriff als "den massivsten der letzten Zeit". Teile eines Geschosses seien in einem Dorf gelandet. Mindestens eine Person sei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 36 Drohnen über der Krim und einen weiteren Drohnenabschuss über der südrussischen Region Krasnodar.