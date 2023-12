Der ukrainische Prsäident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem überraschenden Stopp in Deutschland die Clay-Kaserne der US-Army in Wiesbaden besuct. Das teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Der genaue Hintergrund seines Aufenthalts in Deutschland ist weiterhin nicht bekannt. Selenskyj war zuvor in den USA, in Argentinien und in Norwegen.