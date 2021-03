Schon jetzt haben in der Ukraine inoffiziellen Schätzungen zufolge etwa 100.000 Menschen einen zweiten Pass. Meist einen russischen oder ungarischen. Das ist zwar nicht erlaubt, aber gängige Praxis. Betraft wird der Besitz so eines Zweitpasses nicht. Das könnte sich ändern. Denn nun will die Regierung nach Angaben des Außenministeriums die Doppelte Staatsbürgerschaft offiziell machen. Die Führung in Kiew will so vor allem die Beziehungen zur EU verbessern, denn dort leben und arbeiten mittlerweile viele Ukrainer. Außerdem will man Menschen mit ukrainischen Wurzeln, die in anderen Ländern leben und deren Staatsbürgerschaft haben, wieder enger an die Heimat binden.