Ukraine-News Zwischenfall mit angeblich russischen Drohnen-Trümmern in Rumänien

Zur Besiegelung einer Städtepartnerschaft zwischen Berlin und der ukrainischen Hauptstadt wird deren Bürgermeister Vitali Klitschko heute in Berlin erwartet. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner empfängt Klitschko am Brandenburger Tor. Am Nachmittag soll dann eine gemeinsame Erklärung über die Partnerschaft im Roten Rathaus unterzeichnet werden. Berlins Partnerschaft mit der russischen Hauptstadt Moskau ist wegen des Ukraine-Kriegs derzeit eingefroren. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist vereinbart, dass Tel Aviv in Israel eine weitere Partnerstadt werden soll.