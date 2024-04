Ukraine-News Mehrere Tote nach russischer Drohnenattacke auf Charkiw

In der ukrainischen Großstadt Charkiw suchen die Rettungskräfte nach einem russischen Drohnenangriff unter den Trümmern eines Hochhauses nach Überlebenden. Man habe Lebenszeichen eines Menschen unter dem zerstörten Wohnhaus festgestellt, sagte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekow, dem örtlichen Fernsehsender Suspilne. Die Zahl der Todesopfer habe sich auf mindestens vier erhöht. Darunter sei eine Krankenschwester. Suspilne berichtet, bei den insgesamt fünf Angriffen seien drei Stockwerke eines 14-stöckigen Wohnhauses schwer beschädigt worden.

Bei erneuten russischen Luftangriffen sind in Charkiw im Osten der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Vier Menschen, darunter drei Rettungskräfte, starben bei einem Angriff auf Wohngebäude in einem dicht besiedelten Gebiet, erklärte der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Ihor Terekow, im Onlinedienst Telegram. Fünf Menschen wurden demnach verletzt. Bei Einschlägen in einem anderen Wohngebiet soll es weitere Opfer geben. Laut Terekow waren Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion zum Einsatz gekommen. Die Ukraine wird fast jede Nacht aus Russland angegriffen – die grenznahe Großstadt Charkiw besonders häufig.