Die EU-Kommission will nach Angaben von zwei EU-Vertretern die Aufnahme von Beitrittsempfehlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau in ihrem Fortschrittsbericht zu Beitrittskandidaten empfehlen. Voraussetzung sei, dass beide Staaten die noch ausstehenden Bedingungen erfüllten. Formelle Verhandlungen mit den Regierungen in Kiew und Chisinau könnten demit nächstes Jahr beginnen. Auf Basis der Empfehlungen der EU-Kommission wird der EU-Gipfel Mitte Dezember entscheiden, ob die Beitrittsgespräche beginnen sollen oder nicht. Eine Vorstellungdes Kommissionsberichts soll heute erfolgen.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Pool for Yomiuri

Die G7-Staaten wollen die Ukraine ungeachtet des Gaza-Kriegs in ihrem Abwehrkampf gegen Russland auch weiterhin unterstützen. Die G7-Außenministerinnen und Außenminister seien bei ihren Beratungen in Tokio übereingekommen, "auch in der gegenwärtigen internationalen Situation geeint" zu bleiben. Dazu gehöre, "strenge Sanktionen gegen Russland zu verhängen und die Ukraine stark zu unterstützen", teilte das japanische Außenministerium im Anschluss an die Beratungen mit.