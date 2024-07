Ukraine-News UN-Flüchtlingskommissar warnt vor hartem Winter für Ukraine

Der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat angesichts der Energiekrise in der Ukraine, verursacht durch russische Angriffe, vor einem harten Winter gewarnt und um weitere Hilfen gebeten. In Gesprächen mit ukrainischen Offiziellen betonte er die dringende Notwendigkeit von Energie. Besonders in Charkiw fürchten viele Menschen, im Winter ohne Heizung auszukommen. Grandi appellierte an die internationale Gemeinschaft, die Unterstützung aufrechtzuerhalten.