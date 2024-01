Ukraine-News EU plant Nutzung russischer Gelder für Ukraine

Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Dienstag erneut mit Schwärmen von Kampfdrohnen angegriffen. In allen Landesteilen im Osten und Süden der Ukraine herrschte Luftalarm. Die Luftwaffe berichtete von mindestens fünf Gruppen anfliegender Shahed-Drohnen iranischer Bauart. Besondere Gefahr durch die anfliegenden Drohnen bestand nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe für die Industriestadt Krywyj Rih am Dnipro. Angaben über Treffer der mit Sprengstoff beladenen Fluggeräte, über mögliche Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

Bei russischem Beschuss in verschiedenen Regionen der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Im Norden der Ukraine seien in der Region Sumy vier Menschen getötet worden, teilt die örtliche Verwaltung mit. Im ostukrainischen Awdijiwka, nahe der Frontlinie, starb nach Angaben des staatlichen Radiosenders Suspilne eine Frau, nachdem sie bei einem Beschuss schwer verletzt worden war.

Die Zinsen von russischer Zentralbank-Geldern, die in der Europäischen Union eingefroren sind, sollen in die Ukraine fließen. Nach einer Mitteilung der belgischen Ratspräsidentschaft verständigten sich Vertreter der 27 EU-Staaten auf ein entsprechenden Vorschlag. Schätzungen zufolge könnte jährlich eine Summe in Milliardenhöhe anfallen, da in der EU nach Kommissionsangaben mehr als 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren wurden - Grund sind die Sanktionen gegen Moskau.