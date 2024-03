Ukraine-News EU will wieder Zölle für bestimmte Agrarprodukte aus der Ukraine

In der Ukraine ordnet die Regierung in Kiew angesichts der intensiven russischen Bombardierung der nordöstlichen ukrainischen Grenzregion Sumy die Evakuierung der Zivilbevölkerung an. Rund 200 Menschen seien in der vergangenen Woche bereits aus den gefährdeten Gebieten evakuiert worden, teilen ukrainische Beamte vor Ort mit.

In Russland soll der Zugang zu mehreren Ortschaften in der Grenzregion Belgorod eingeschränkt werden. Hintergrund ist nach Angaben des zuständigen Gouverneurs der anhaltende Beschuss. Vor sechs Siedlungen würden von heute an Absperrposten aufgestellt, hieß es. So werde versucht, die Bewohner davon zu überzeugen, sich in Sicherheit zu bringen. In der Region hatte es zuletzt immer wieder Luftalarm und Beschuss von ukrainischer Seite gegeben. Auch in der Nacht zum Mittwoch gab es in der Region - ähnlich wie im benachbarten Kursk - Luftalarm.