Ukraine-News Macron will Militärausbilder in die Ukraine schicken

Frankreich will ein Bündnis zur Entsendung westlicher Militärausbilder in die Ukraine schmieden. Das kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris an. Mehrere mögliche Partner hätten bereits ihre Zustimmung gegeben. Um welche Länder es sich handelt, sagte er nicht.