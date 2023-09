Ukraine-News EU verlängert Aufnahmeregelung für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Belarus hat dem Nachbarland Polen erneut vorgeworfen, unerlaubt mit Hubschraubern in seinen Luftraum eingedrungen zu sein. Zweimal seien polnische Helikopter am Donnerstagnachmittag jeweils mehrere Hundert Meter weit über belarussisches Staatsgebiet geflogen und dann abgedreht, teilte das Verteidigungsministerium der Ex-Sowjetrepublik auf Telegram mit. Das Nato- und EU-Land Polen widersprach diesen Behauptungen. Schon im Sommer hatten sich beide Länder gegenseitig Grenzverletzungen im Luftraum vorgeworfen.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können mindestens bis März 2025 problemlos in der EU bleiben. Das haben die EU-Innenminister in Brüssel vereinbart. Der spanische Vorsitz teilte mit, die Verlängerung der Sonderregeln biete Gewissheit für mehr als vier Millionen Menschen aus dem Kriegsland, die in der EU einen sicheren Hafen gefunden hätten.



Die EU-Staaten hatten kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor 19 Monaten die Richtlinie für einen massenhaften Zustrom Vertriebener aktiviert und seitdem mehrfach verlängert. Im Kern müssen Betroffene kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen und haben in EU-Ländern ein Recht auf Sozialleistungen, Bildung, Unterkunft sowie auf eine Arbeitserlaubnis.