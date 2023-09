Präsident Wladimier Putin (li) im Kreml mit Russlands Vize-Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow (m) und Andrej Troschew. Bildrechte: dpa

Bereits in die Ukraine zurückgekehrte Kämpfer der Wagner-Söldnertruppe werden nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes erneut im Bereich der ostukrainischen Stadt Bachmut eingesetzt. Dort hatten Wagner-Kämpfer im Mai einen Erfolg für die russischen Invasionstruppen errungen. Zuletzt war jedoch die ukrainische Armee vorgerückt. Der genaue Status der Kämpfer sei unklar. Wahrscheinlich seien sie in Teile der offiziellen russischen Armee oder anderer Privatarmeen integriert worden seien.



Die Wagner-Truppe hatte lange neben regulären russischen Einheiten in der Ukraine gekämpft. Nach Kritik an der Armeeführung und dem Abzug aus der Ukraine hatte Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin einen Aufstand gegen die russische Militärführung angezettelt, der jedoch scheiterte. Teile der Wagner-Armee siedelten anschließend nach Belarus um. Prigoschin kam im August unter ungeklärten Umständen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.