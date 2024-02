Ukraine-News Deutschland und Ukraine gedenken Kriegsbeginn

Genau zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werden heute in Kiew zahlreiche westliche Politiker erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In der ukrainischen Hauptstadt wird der Opfer des Krieges gedacht. Auch in Deutschland wollen Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln sind Kundgebungen und Gedenkveranstaltungen geplant. Russland hatte am 24. Februar 2022 mit einer Invasion gegen das Nachbarland begonnen. Seitdem sind laut UN mehr als 10.000 Zivilisten getötet worden.