Bei einem Spitzentreffen im Weißen Haus hat US-Präsident Joe Biden die Republikaner dazu aufgerufen, neue Militärhilfen für die Ukraine zu billigen. Der Demokrat Biden hatte die Zusammenkunft am Mittwoch anberaumt, um Bewegung in die Debatte zu bringen. Die seit Monaten andauernde Blockade im Ringen um neue Unterstützungen für die Ukraine gefährde "die nationale Sicherheit der USA, das Nato-Bündnis und den Rest der freien Welt", so Biden. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach danach von einem "produktiven Treffen". Jedoch habe die Grenzpolitik der USA für seine Partei oberste Priorität. "Wir verstehen, dass es Bedenken gibt hinsichtlich der Sicherheit und Souveränität der Ukraine", sagte Johnson. "Aber das amerikanische Volk hat die gleichen Bedenken hinsichtlich unserer eigenen inneren Souveränität und unserer Sicherheit."