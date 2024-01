Ukraine-News Ukraine erwartet 2024 erste F-16-Einsätze

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba rechnet nach eigenen Worten noch in diesem Jahr mit den ersten Einsätzen von F-16-Kampfjets in seinem Land. Die Vorbereitungen dazu liefen nach Plan. Alle Länder, die der Ukraine F-16 zur Verfügung stellen wollten, kämen ihren Verpflichtungen nach. Bislang fehlt es der Ukraine an Jets, um russische Flugzeuge bekämpfen zu können. Liefern wollen die Niederlande und Dänemark.