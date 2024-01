Ukraine-News Kiew kritisiert Moskaus Angaben zu Il-76-Absturz

08:42 Uhr | Rheinmetall-Chef lobt Tempo bei Umsetzung von Rüstungsbeschaffung

Der Rüstungskonzern Rheinmetall ist zufrieden mit der von der Bundesregierung ausgerufenen Zeitenwende und lobt die schnelleren Beschaffungsprozesse. Zu "Bild" sagt der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger, in der militärischen Beschaffung habe sich sehr viel zum Guten verändert. Der Kanzler, der Verteidigungsminister und die Spitze des Beschaffungsamtes hätten alle Hebel in Bewegung gesetzt. Alleine Rheinmetall habe im vergangenen Jahr von der Bundesregierung Aufträge beziehungsweise Rahmenverträge in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro bekommen für die Bundeswehr und die Ukraine. Im laufenden Jahr werde sich diese Summe auf mindestens 15 Milliarden Euro erhöhen. "Wir werden jetzt in Rekordzeit eine neue Munitionsfabrik in Deutschland bauen, um strategische Versorgungssicherheit zu schaffen."

08:39 Uhr | Streit um Grenzschutz und Ukraine-Hilfen in USA spitzt sich zu

Der Streit zwischen US-Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern um den Grenzschutz und neue Ukraine-Hilfen spitzt sich immer weiter zu. Biden rief die Republikaner dazu auf, einen Kompromiss beim Thema Grenzschutz nicht zu blockieren.

Senatoren der beiden großen Parteien ringen schon seit Wochen über Maßnahmen zur Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Die Republikaner haben das zur Bedingung gemacht, um von Biden geforderte neue Milliardenhilfen für die Ukraine mitzutragen. Washington ist bisher der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland

07:05 Uhr | Kiew kritisiert Moskaus Angaben zu Il-76-Absturz

Die Ukraine hält die von Russland zum mutmaßlichen Abschuss der militärischen Transportmaschine Il-76 bisher vorgelegten Angaben für nicht stichhaltig. Es gebe weiterhin keine Beweise dafür, dass an Bord der am Mittwoch in Belgorod abgestürzten Iljuschin tatsächlich 65 Kriegsgefangene gewesen seien, sagte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow.

Einer am Freitag veröffentlichen Mitteilung des Koordinierungsstabes für den Austausch von Kriegsgefangenen zufolge stellte Russland nach langem Hinhalten eine Liste mit Namen von 65 Soldaten zur Verfügung, die für einen Austausch am 24. Januar vorgesehenen waren und in der Maschine Il-76 gesessen haben sollen.

Die Ukraine forderte eine internationale Untersuchung zu dem Absturz und dazu, "wer oder was tatsächlich in diesem Flugzeug transportiert wurde". Vermutet wird in Kiew, dass Russland die Il-76 in Wahrheit zum Transport von Raketen genutzt habe. Unter den 74 Toten waren nach russischen Angaben auch neun russische Besatzungsmitglieder.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Russian Investigative Committee/AP | Uncredited Das russische Ermittlungskomitee hatte am Freitag Videos mit Bildern von Leichen und einem Flugzeug veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen Ermittler auf einem Trümmerfeld, die dort etwa einen Leichensack schließen und auch Tätowierungen auf Körperteilen zeigen. Zu sehen sind zudem ukrainische Dokumente mutmaßlicher Kriegsgefangener. Ein anderes Video zeigt auch ein Flugzeug, zu dem Transporter fahren. Laut Behörden soll das belegen, dass die ukrainischen Kriegsgefangenen die Maschine vor dem Abschuss bestiegen haben.

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie weiterhin über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten dazu erscheinen hier im Laufe des Tages.

