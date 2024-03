Die russischen Raketenangriffe in der Ukraine dauern weiter an. Wie die regionale Militärverwaltung mitteilte, wurde am Montagabend die südukrainische Stadt Odessa von einer Rakete getroffen. Bei der Attacke seien drei Frauen verletzt worden. Zu den Schäden hieß es lediglich, "Objekte der zivilen Infrastruktur" seien getroffen worden. Später wurde gemeldet, dass in der Stadt der Strom für insgesamt 300.000 Menschen ausgefallen sei.