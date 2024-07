Ukraine-News Explosionen in Kiew nach Luftalarm

Die Rahmenbedingungen hätten sich jedoch geändert. "An der Ostflanke der Nato steht wieder ein Aggressor." Pistorius mahnte ein Umdenken im Land an und verteidigte seine Forderung, Deutschland in den kommenden Jahren "kriegstüchtig" zu machen. "Ich mag das Wort 'kriegstüchtig' selbst nicht. Aber es ist nun mal die Wahrheit, dass wir uns am besten schützen, wenn wir in der Lage sind, einen möglichen Angriffskrieg abwehren zu können."