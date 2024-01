Ukraine-News Russland meldet abgewehrte ukrainische Drohnenangriffe

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die USA eindringlich um weitere Militärhilfe gebeten. Kuleba sagte dem US-Fernsehsender ABC, was auch immer der Preis für die Unterstützung der Ukraine jetzt sein möge; wenn die Ukraine verliere, werde der Preis für die Beseitigung des Chaos in der Welt viel, viel höher sein. Er warnte davor, welches Signal ein russischer Sieg in der Ukraine an andere Gegner des Westens senden würde.



Das US-Repräsentantenhaus blockiert derzeit ein von Präsident Joe Biden geschnürtes Hilfspaket von rund 60 Milliarden Dollar Militärhilfe für die Ukraine.