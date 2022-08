Wenn man diese Gefährdungslage beurteilen will, dann muss man zu allererst zwei Dinge voneinander unterscheiden. Man muss bewerten, was wirklich passiert ist und man muss schauen, was im Falle eines weiteren Beschusses oder einer Verschärfung des Konflikts rund um die Anlage passieren könnte. Was ist passiert? Nach den Informationen, die wir von der Betreiberin, Enerhoatom, von der Atomaufsicht und auch von der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA bekommen, gab es mehrere Beschüsse, die Schaden auf dem Betriebsgelände angerichtet haben, allerdings nicht an den nuklearen Anlagen. Es sind Nebenanlagen für die Stickstoffversorgung und Messgeräte beschädigt worden. Es gab aber keine radioaktiven Freisetzungen. Daneben gibt es auch noch eine Beschädigung von Hochspannungsleitungen. Das ist schon etwas ernster. Aber die IAEA hat festgestellt, dass eine unmittelbare Gefahr derzeit nicht von der Anlage ausgeht. Doch wie die IAEA eben auch richtig feststellt: So etwas kann sich stündlich ändern. Wenn es zum Beispiel zu einem gezielten Beschuss der nuklearen Anlagen, also der Reaktorgebäude, käme und wenn dann auf irgendeine Weise die Nachkühlkette dieser Reaktoren beschädigt würde, dann wird es tatsächlich sehr beunruhigend.