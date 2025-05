Ukraine-News Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in Region Charkiw

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben alle nötigen Schritte für den Start eines gemeinsamen Investitionsfonds mit den USA abgeschlossen. Wie Vize-Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko mitteilte, ist damit der Weg für den sogenannten United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund frei. Auch das begleitende Mineralienabkommen sei finalisiert. Eine entsprechende Bestätigung sei an die US-Botschafterin in Kiew, Julie Davis, übergeben worden. Der Fonds soll Investitionen in den Wiederaufbau und die Rohstoffgewinnung in der Ukraine fördern. (Quelle: Reuters)