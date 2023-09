Ukraine-News Angriffe auf Kiew – Luftalarm in der ganzen Ukraine

Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Donau-Hafen der Stadt Ismajil in der südukrainischen Region Odessa ist nach Behördenangaben ein Mensch getötet worden. Regionalgouverneur Oleh Kiper erklärte, während des fast dreistündigen Angriffs seien mehrere Agrareinrichtungen und Hafenanlagen beschädigt worden und Brände ausgebrochen. Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes sei schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Ukrainische Luftabwehrsysteme waren nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew am Morgen im Einsatz, um einen russischen Luftangriff auf die Hauptstadt abzuwehren. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge von mehreren Explosionen. In der gesamten Ukraine herrschte demnach seit den Morgenstunden Luftangriffsalarm.