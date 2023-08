Ukraine-News Ukraine bestätigt Drohnenangriff auf Krim

Neuseeland lockert seine Einwanderungsbestimmungen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Einwanderungsminister Andrew Little erklärte, Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem 15. März 2024 mit einem befristeten Sondervisum nach Neuseeland einreisten, könnten eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Die Regierung mache es "so einfach wie möglich, einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis zu stellen". Um den Zugang dazu zu erleichtern, müssen die Antragsteller weder einen Sprachtest ablegen noch über ausreichende finanzielle Mittel verfügen oder eine Bürgschaft angeben.

Nach eigenen Angaben hat Russland am Samstagmorgen erneut eine Drohne über Moskau abgeschossen. Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte auf dem Online-Nachrichtendienst Telegram mit, die Drohne seit "im Anflug auf Moskau im Bezirk Istrinskij" zerstört worden. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge hatten die drei großen Moskauer Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo und Wnukowo am Freitag vorübergehend ihren Betrieb ausgesetzt. Es war die sechste Nacht in Folge, in der die Hauptstadtregion von Drohnen angegriffen wurde.