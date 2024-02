Ukraine-News Russland meldet mindestens 28 Tote nach Beschuss in Lyssytschansk

Beim Beschuss der russisch besetzten ostukrainischen Stadt Lyssytschansk sind nach jüngsten Angaben der lokalen Behörden mindestens 28 Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Weitere zehn wurden demnach bei dem Angriff am Samstag verletzt. Am Samstag war zunächst von mindestens 15 Toten durch den Angriff die Rede. Der Chef der von Russland annektierten Region Luhansk, Leonid Passetschnik, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, die ukrainischen Streitkräfte hätten eine Bäckerei in Lyssytschansk beschossen, "unter den Trümmern befinden sich Zivilisten". Das Außenministerium in Moskau forderte, den Angriff international zu verurteilen. Die Stadt sei mit westlichen Waffen angegriffen worden.