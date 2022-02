06:27 Uhr | Selenskyj verhängt Kriegsrecht

Wegen des russischen Angriffs auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Kriegsrecht verhängt. Russland greife die "militärische Infrastruktur" der Ukraine an, sagte er in einer Videobotschaft am Donnerstagmorgen, die auf Facebook veröffentlicht wurde. Gleichzeitig forderte er die Bürger auf, nicht in Panik zu geraten. Selenskyj rief die Bevölkerung auf, so weit es geht zu Hause zu bleiben. In vielen Städten seien Explosionen zu hören. "Wir sind stark. Wir sind zu allem bereit. Wir werden siegen."

05:39 Uhr | Augenzeugen- und Medienberichte: Explosionen in Kiew

Die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP berichten mit Bezug auf Augenzeugen, dass in Kiew eine Reihe von Explosionen zu hören sind. Kommandozentralen des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt Kiew und der Millionenstadt Charkiw würden mit Raketen angegriffen, zitiert die Ukrainische Prawda auf ihrer Webseite einen Vertreter des ukrainischen Innenministeriums.

05:13 Uhr | Interfax: Russland greift Ukraine an

Der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge hat Russland Raketenangriffe auf militärische Ziele in der ganzen Ukraine begonnen. Es gebe auch Landungsoperationen der Schwarzmeerflotte im Aswoschen Meer und in Odessa. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba spricht von einem "großangelegten Krieg gegen die Ukraine".

05:00 Uhr | Deutsche UN-Botschafterin verurteilt "schamlosen Völkerrechtsbruch"

Deutschland hat die Kriegsankündigung Russlands gegenüber der Ukraine als größten militärischen Konflikt seit Jahrzehnten in Europa bezeichnet. "Wir treffen uns genau im Moment einer militärischen Eskalation, wie wir sie in Europa seit Generationen nicht mehr erlebt haben", sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse bei der kurzfristig anberaumten Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Es handle sich um einen "schamlosen Völkerrechtsbruch". Die russische Aggression werde politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben.

04:50 Uhr | Putin warnt andere Länder vor Einmischung

Der russische Präsident Putin hat vor Einmischung des Westens bei der russischen Militäroffensive in der Ukraine gewarnt. Jene, "die versuchen, sich bei uns einzumischen", müssten wissen, "dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die Sie noch nie erlebt haben", sagte Putin.

04:40 Uhr | Biden verurteilt "ungerechtfertigten Angriff" auf Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Militärangriff auf die Ukraine scharf verurteilt und der Regierung in Moskau Konsequenzen angedroht. Der US-Präsident sprach in der Nacht auf Donnerstag von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff" auf die Ukraine. "Präsident Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid führen wird."

03:55 Uhr | Putin kündigt Militäroffensive in der Ukraine an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine "Militäroperation" in der Ukraine angekündigt. "Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen", sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht zum Donnerstag. Er forderte das ukrainische Militär auf, "die Waffen niederzulegen". Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen, Rosemary DiCarlo, hatte zuvor bei der laufenden UN-Sicherheitsratssitzung erklärt, es gebe Berichte, dass Russland den Luftraum für zivile Flüge nahe der ukrainischen Grenze geschlossen habe und dass sich "Militärkolonnen auf die Ukraine zubewegen" würden.

03:50 Uhr | Guterres: "Halten Sie Truppen von Angriff ab"

Der UN-Sicherheitsrat hat seine Dringlichkeitssitzung begonnen. Zum Auftakt hat UN-Generalsekretär António Guterres vor dem drohenden Einmarsch Russlands in die Ukraine an Moskau appelliert. "Präsident Putin, halten Sie Ihre Truppen davon ab, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance. Zu viele Menschen sind bereits gestorben", sagte Guterres.

02:40 Uhr | Flugsicherheit warnt vor Flügen über Ukraine

Die Flugsicherheits-Organisation Safe Airspace warnt Fluggesellschaften vor Flügen über die Ukraine. Es bestehe das Risikos eines unbeabsichtigten Abschusses oder eines Cyberangriffs auf die Flugsicherung. Der Verband habe die Risikostufe für die Region auf "nicht fliegen" angehoben. Nach Angaben ukrainischer Behörden sind die Flughäfen Dnipro, Charkiw und Saporischschja bis Donnerstagmorgen für den Flugverkehr geschlossen. Zuvor hatte Russland teilweise den Luftraum in der Region Rostow östlich der ukrainischen Grenze wegen Sicherheitsbedenken für die Zivilluftfahrt gesperrt.

01:30 Uhr | Selenskyj appelliert an russische Bevölkerung

In seiner Rede an die Nation hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht zu Donnerstag auch Worte an die russische Bevölkerung gerichtet und vor dem "Beginn eines großen Krieges auf dem europäischen Kontinent" gewarnt. Die russische Regierung habe die Invasion der Ukraine längst beschlossen. Ob es Krieg geben werde, "hängt nur von Ihnen ab, den Bürgern der Russischen Föderation", sagte Selenskyj auf Russisch.

Er wies erneut Moskaus Vorwürfe zurück, dass Kiew einen Angriff auf die Separatistengebiete in der Ostukraine vorbereite. "Was soll ich bombardieren? Donezk, wo ich Dutzende Male war?", fragte Selenskyj. Die reale Ukraine unterscheide sich komplett von dem in den russischen Nachrichten dargestellten Land.

00:40 Uhr | EU verhängt Sanktionen gegen russische Minister