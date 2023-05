In der gesamten Ukraine ist kurz nach Mitternacht wieder Luftalarm ausgerufen worden. In einigen Gebieten soll es zu Explosionen gekommen sein. In offiziellen Informationen aus Kiew heißt es, dass Flugabwehrsysteme in mehreren Regionen im Einsatz seien. Wie das ukrainische Militär auf Telegramm mitteilte, sind offenbar russische Flugzeuge in der Luft und es besteht die Gefahr, dass alle Regionen in der Ukraine mit Hyperschallraketen des Typs "Kinschal" beschossen werden könnten. Auch in den zentralen Regionen des Landes könne es außerdem Drohnenangriffe geben.