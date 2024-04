Russland hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine der größten Öl-Raffinerien des Landes abgewehrt. Die Drohne sei in der Nähe der Anlage des Unternehmens Tatneft in Nischmekamsk abgefangen worden, erklärte der Bürgermeister der Stadt, Ramil Mullin, laut russischen Nachrichtenportalen. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben.

Das russische Militär hat nach Angaben der Ukraine in der Nacht erneut die Energie-Infrastruktur des Landes angegriffen. Ziel der Drohnenattacken seien die Regionen Dnipropetrowsk und Kirowohrad gewesen, teilte das ukrainische Militärkommando Süd mit. In Kirowohrad habe es einen Einschlag gegeben. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Der ukrainische Generalstab erklärte unterdessen, in der Nacht seien neun von zehn russischen Drohnenangriffen abgewehrt worden.