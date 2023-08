Ukraine-News Verletzte bei russischem Artillerieangriff auf Kupiansk

In der Stadt Kupiansk an der Frontlinie im Osten der Ukraine sind durch russischen Artilleriebeschuss am Sonntag elf Menschen teils schwer verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, über den Nachrichtendienst Telegram mit. In den vergangenen zehn Tagen seien etwa 600 Menschen aus dem Gebiet gebracht worden, darunter mehr als 120 Kinder.